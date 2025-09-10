Ministro de Minas, mencionado en seis indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en Air-e

El procurador general de la Nación confirmó que actualmente adelanta seis indagaciones preliminares relacionadas con denuncias que apuntan al actual ministro de Minas y Energía por presuntos sobrecostos en la empresa Air-e, cuando este se desempeñaba como interventor.

De acuerdo con el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que cada una de las indagaciones que adelantan contra el actual ministro de minas y energía Edwin Palma, responden a las seis quejas que han sido presentadas ante el ente de control, las cuales además han sido conocidas públicamente. Sin embargo, aclaró que las diligencias se encuentran en etapa inicial y que hasta el momento no se ha vinculado directamente a ninguna persona, pese a que el nombre del ministro ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en los señalamientos.

“Se viene adelantando seis indagaciones preliminares cada una obedeciendo a cada una de las seis denuncias que se han conocido. Están en etapa preliminar, no se ha vinculado todavía a nadie, se ha señalado al ministro con nombre propio, pero no ha sido vinculado definitivamente”, expresó Eljach.

Las declaraciones fueron dadas durante su visita a Barranquilla, en medio de la instalación del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Así mismo, el procurador indicó que ad-portas de cumplirse un año de la intervención de la empresa Air-e, encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ya se tiene mucha información que no se puede publicar aún, pero que han llevado a que se adelanten procesos disciplinarios, como corresponde.

“Muchas cosas no se saben porque no las podemos publicar, pero se está adelantando los procedimientos como corresponde al derecho disciplinario al menos”, puntualizó. Por último, sin mencionar directamente que fuera el caso de Air-e, insistió en que el destino de las empresas que son intervenidas no debe ser la liquidación.