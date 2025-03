Minminas propone que deuda de opción tarifaria sea asumida por los “más ricos” del país

En medio de la crisis financiera que atraviesan las empresa de energía del Caribe, el ministro de minas y energía Edwin Palma, reveló que el Gobierno tiene una especie de “as bajo la manga” para el pago de la deuda de opción tarifaria tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento.

Le puede interesar:

La propuesta que lanzó Palma desde el congreso Colombia Genera, de la ANDI, que se lleva a cabo en Cartagena, es que sean los “más ricos” del país quienes asuman la millonaria deuda que tiene el Gobierno Nacional con las empresas de energía .

“Esa es una propuesta que vale la pena revisar, hay unos saldos de opción tarifaria que le darían caja a las distribuidoras, ya no fue en la Ley de Financiamiento que había planteado el Gobierno nacional, y que decidió precisamente la bancada Caribe no acompañar en contra de los interés del pueblo caribeño, pues como es un tema que está en la agenda particularmente de las distribuidoras, he dejado una propuesta sobre la mesa”, sostuvo el ministro.

Publicidad

Sobre quiénes exactamente podrían pagar la millonaria deuda que era asumida por el Gobierno, Palma explicó que, aunque aún es un borrador, podrían ser los sectores industriales, comerciales, y los estratos 4, 5 y 6.

“Insisto, son ideas en borrador, las he dejado ahí para que podamos hablar sobre el tema, pero podría ser estrato 4, 5 y 6. Así como el sector industrial y comercial, esto puede ser en un largo plazo, 10 años u 8 años, debemos revisar las cifras y que puedan asumir lo de los estratos 1 2 y 3”, agregó.

Al ser consultado si de esta forma el Gobierno no estaría incumpliendo la promesa que hizo sobre el pago de esta deuda, el ministro Palma dijo que fue el Congreso el que decidió ir en contra de los intereses del pueblo.

“La promesa del Gobierno nacional fue llevarla al Congreso de la República y el Congreso de la República decidió ir en contra de los intereses del pueblo caribeño archivándola, entonces, todo sistema tributario del país está edificado en la solidaridad; el que más tiene más debería pagar”, puntualizó.

Publicidad

BLU Radio conoció que la idea del Minminas es convertir esta propuesta en un proyecto de ley que deberá ser debatido en el Congreso.

Durante el evento el presidente de la Andi, Bruce Macmaster, se refirió a la propuesta del ministro Palma, y fue enfático en que esta fue una obligación que asumió el Estado, y no se pueden cambiar las condiciones de un momento a otro.

“La opción tarifaria fue definida y ofrecida originalmente por el Gobierno Nacional ante una situación compleja que se presenta en la pandemia, y es una deuda que hay con las compañías, de manera que el Estado colombiano, que fue el que hizo las obligaciones, es quien tiene que pagar por ello”.