Mintransporte firma resolución y suspende el cobro del peaje de Turbaco, Bolívar

Con la firma de la resolución por parte del ministro de Transporte, William Camargo, se suspende oficialmente durante un mes el cobro para vehículos categoría I y II en el peaje del municipio de Turbaco, en el norte de Bolívar, que durante los últimos días fue escenario de múltiples protestas ciudadanas.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció la puesta en marcha de la medida que ya había sido dada a conocer desde el pasado viernes tras una reunión entre la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, autoridades locales, el Comité No más peaje y representantes de transportadores.

“Este 28 de mayo amanecen arriba las talanqueras de pronto del peaje de Turbaco, una muestra de ganas de trabajar unidos del ministerio, de la ANI, del concesionario, un gesto de buena voluntad que valoramos, pero esperamos que en los próximos días y semanas lleguemos a la solución definitiva para darle tranquilidad social a la gente de municipio de Turbaco, y municipios vecinos”, sostuvo el gobernador.

Arana también explicó que, durante este mes de prórroga, cada viernes se realizarán las mesas técnicas con las que se buscará definir el futuro de este peaje.

Por su parte, los integrantes del Comité No más peajes señalaron que insistirán en lograr el desmonte total de esta caseta de la que, aseguran, no beneficia en nada a los habitantes de este municipio.

“Nosotros seguimos en la lucha y como lo dicen muchos, esto lo hace la ANI para tratar de debilitar el trabajo que se viene haciendo, porque si no se ha logrado nada en más 15 mesas, ocho con el gobierno anterior, y ocho más con este gobierno, y no ha sucedido nada, siempre vienen funcionarios distintos y no pasa nada. Dejar ese peaje ahí es crear zozobra, esperar una explosión social del pueblo, y un desgaste para las autoridades”, dijo Ángel Barreto, integrantes del Comité No más peajes.

Desde el pasado 18 de mayo y durante una semana, en el municipio de Turbaco se registraron intensas protestas y bloqueos sobre la Troncal del Occidente parea rechazar la reactivación del cobro de este peaje, que hace parte del proyecto Autopistas de Caribe y cuyo pago para vehículos livianos se encontraba suspendido desde abril de 2023.