Minvivienda: "Hay 233 municipios de Colombia con estrés hídrico"

Durante el 4º Seminario de Acueducto y Alcantarillado organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) en Barranquilla, la ministra de Vivienda Catalina Velasco informó que en Colombia se mantienen tres incendios activos de los 33 que están en proceso.

Señaló que desde el sábado se pasó de tener 134 municipios con estrés hídrico (que tienen problemas de desabastecimiento) a 233 este miércoles.

En total, son 16 departamentos los que están en esa situación debido al Fenómeno del Niño en el día de hoy, y añadió que 34 municipios están declarados en calamidad pública.

En cuanto a los incendios, la Ministra Velasco dijo que la concentración en Santander y Bogotá preocupa mucho al Gobierno Nacional.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, anunció que junto al Gobierno Nacional se evalúa la estrategia de entregar incentivos a los consumidores por el ahorro de agua.

Indicó que el Fenómeno del Niño no es un juego y que no se trata solo de las emergencias por el fuego, por lo que propuso al presidente Gustavo Petro y a la minvivienda ser aliados para dar incentivos a quienes no desperdicien el agua y con eso, dice, se mitigaría el desabastecimiento.

"También serviría para generar energía desde los embalses, ya que la hidráulica es importante, pero también las térmicas que tiene el Atlántico, como la empresa Tebsa, con la que se generará más del 55% de la energía total del país", puntualizó.