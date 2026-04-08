Monómeros niega que estén exportando fertilizantes: "nuestra prioridad es el mercado nacional"

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara durante su alocución presidencial del pasado martes que impondrá altos aranceles a las exportaciones de fertilizantes que se producen en Colombia, y cuya operación estaría a cargo de Monómeros, la compañía Colombo- Venezolana negó cualquier envío de mercancía al extranjero.

"En consecuencia, no corresponde a la realidad señalar que exista un cambio de política orientado a privilegiar mercados extrarregionales en detrimento de Colombia, ni que se haya afectado el compromiso histórico con el abastecimiento del agro nacional", expresó la compañía.

Blu Radio conoció que hace más de 20 años desde el muelle de Monómeros, ubicado en el puerto de Barranquilla, no se realizan actividades de exportación. En su momento, estas tenían a Venezuela como punto principal de recepción, aunque en algún momento se realizaron hacia Ecuardor. Para el caso, se trató principalmente exportación de un compuesto llamado Triple X.

Aunque actualmente sigue disponible la infraestructura para hacer posible las operaciones de exportación, la compañía indicó que esto no lo realizan.



"Monómeros Colombo Venezolanos S. A. reitera su disposición al diálogo constructivo, sobre la base de hechos verificables, con el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria de Colombia y la región", manifestó la compañía.

Agregaron que sus entregas son exclusivas al agro colombiano. "Siempre se ha abastecido de fertilizantes de manera casi exclusiva al mercado colombiano con condiciones especiales, plenamente apegado a la política del gobierno de Venezuela, en aras de consolidar y profundiar la integración latinoamericana y caribeña", manifestó la empresa.

