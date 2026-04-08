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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Monómeros niega que estén exportando fertilizantes: "nuestra prioridad es el mercado nacional"

Monómeros niega que estén exportando fertilizantes: "nuestra prioridad es el mercado nacional"

Las declaraciones se dan a partir de lo dicho por el presidente durante su alocución presidencial del pasado martes 7 de abril.

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