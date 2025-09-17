Murió mujer de 82 años tras ser alcanzada por balas perdidas cuando estaba en la terraza de su casa

En el barrio Evaristo Sourdis, suroccidente de Barranquilla, hay indignación por el asesinato de una adulta mayor de 82 años que se encontraba sentada en la tarraza de su casa tomando algo de fresco, cuando fue alcanzada por balas disparadas por criminales que se movilizaban en una moto.

El hecho ocurrió en la carrera 77 con la calle 9C1 a las 4 de la tarde del martes.

Autoridades identificaron a la víctima como Mercedes Zambrano Gutiérrez, quien fue auxiliada por familiares trasladándola hasta el PASO El Bosque, donde médicos la estabilizaron y por la gravedad de las heridas la remitieron al Camino Adelita de Char , sin embargo, poco después se produjo su muerte.

A Mercedes Zambrano una de las balas le impactó en la parte de atrás del cuello y otra en la mano derecha.

Testigos narraron a la Policía que los hechos ocurrieron cuando sicarios en una moto dispararon contra dos hombres que iban saliendo de una casa en la que presuntamente expenden drogas y que estaría bajo el dominio de la banda ‘Los Pepes’, sin embargo, aunque estas personas salieron ilesas, las balas tomaron otra trayectoria y alcanzaron a la mujer que estaba en su casa descansando.