Caribe

Murió mujer en San Andrés tras quedar atrapada dentro de su casa incendiada

La conflagración se habría generado por la explosión de un cilindro de gas.

