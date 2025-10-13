Niña de nueve años resultó gravemente herida por bala perdida en el sur de Cartagena

En estado crítico, y bajo pronóstico reservado, se encuentra una menor de tan sólo 9 años que resultó herida en la cabeza por una bala perdida en el barrio Villa Fanny, al suroriente de la ciudad de Cartagena.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la menor se encontraba jugando sobre las 11:30 de la noche de este domingo 12 de octubre en la terraza de su vivienda cuando fue impactada por el proyectil.

“La narración que hace la madre de la niña que se encontraba con ella, se encontraban departiendo en la parte externa de la vivienda, estaba un grupo familiar, cuando de repente ven que la niña estando sentada se desploma; ellos pensaron que inicialmente era una lesión con una piedra, sin embargo uno de los familiares se percata que la niña tiene una herida profunda y había perdido todo su sentido, es cuando la socorren y la trasladan a un centro asistencial y se puede establecer que la niña tiene una herida producida por arma de fuego en su cabeza”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

El oficial a su vez detalló que hay algunas hipótesis sobre de dónde provino el disparo, pero por el momento todo es materia de investigación.



Suministrada

“La Policía inicia un despliegue con toda su capacidad, investigativa, de inteligencia, de Policía judicial, para poder tener unas primeras versiones, y lo único que se ha podido establecer allí es que efectivamente es lo que llaman una bala perdida, y tenemos varias informaciones, varios hipótesis, porque lo paradójico es que allí no habían fiestas, no había absolutamente nada que sacara de lo normal el orden público en ese sector de la ciudad”, agregó.

La Alcaldía de Cartagena ofreció una recompensa hasta de 40 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables de este lamentable hecho.

Publicidad

“Rechazamos profundamente este acto de irresponsabilidad que hoy tiene a una niña luchando por su vida y a una familia sumida en la angustia. No descansaremos hasta que este individuo responda ante la justicia. El alcalde Dumek Turbay Paz ordenó ofrecer una recompensa que permita dar con este sujeto que, de forma irresponsable, realizó disparos al aire. Agradecemos a quienes tengan información hacerlo a través de la línea 123 de la Policía Nacional, el único canal autorizado para brindar datos precisos”, afirmó por su parte, el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández.

El Hospital Infantil Casa del Niño, informó que la menor fue ingresada al centro hospitalario durante la madrugada del lunes 13 de octubre remitida desde otro centro de salud, y se encuenta en la Unidad de Cuidados Intensivos Doña Pilar.

“Nuestro equipo multidisciplinario brinda toda la atención médica, humana y tecnológica necesaria para su manejo y acompañamiento a la familia en este difícil momento”, añadió.