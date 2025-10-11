Capturan por secuestro a operadores turísticos que retuvieron a turistas en paseo en Cartagena

Dos meses después de que en Cartagena se conociera la denuncia de dos turistas mexicanos que fueron retenidos en medio del mar y obligados a pagar, bajo amenazas e intimidaciones, más de la cifra pactada por un paseo a la zona insular; las autoridades confirmaron la captura de los tripulantes de la embarcación involucrados en el hecho.

Los tres operadores turísticos, conocidos como ‘el Bebo’, ‘el Gago’ y ‘el Camarón’, deberán responder por el delito secuestro extorsivo.

Alias ‘el Bebo’ y ‘el Gago’ fueron capturados en la isla de Tierra Bomba, mientras que alias ‘el Camarón’ en San Andrés, a donde habría llegado para evadir a las autoridades.

El alcalde de Cartagena Dumek Turbay señaló que esto es un caso “aleccionador” que tiene que servir de referencia para todos los que están prestan servicios turísticos en la ciudad.



Tierra Bomba es una isla ubicada al sur del casco urbano de Cartagena y al norte de la Isla de Barú. Foto: Procolombia.

“Una persona que escoge la ciudad de Cartagena no puede ser atropellada en su deseo de veraneo, y que además tenga que ser coaccionada y limitada su libertad por algo absolutamente ilegal. Fue un caos que nos llenó de mucha intranquilidad, de mucha preocupación, y activamos todos los protocolos con Policía, con secretaría de turismo, con secretaría del interior, y por puesto con la Fiscalía General de la Nación”, aseguró.

El alcalde también reiteró que seguirán los estrictos controles para evitar este tipo de hechos que atentan contra el buen trabajo que realizan en su gran mayoría los operadores y prestadores turísticos de la ciudad.

“El turismo es una fuente de ingreso, una fuente de empleo, por eso no podemos dañarlo, por eso no podemos abusar de quienes nos vistan, por eso no podemos comerte hechos como este. La disposición de nosotros es que quienes visiten Cartagena se puedan llevar el mejor recuerdo”, sostuvo.

Turismo: referencia Foto: Unsplash

Por su parte, el comandante la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelber Yecid Peña, explicó que estos operadores se podrían enfrentar a penas que oscilan ente los 320 a 500 meses de cárcel.

“Allí claramente hay una privación de la libertad, un secuestro extorsivo porque procuraban, cómo efectivamente se materializó, un interés económico. Una vez, a través de un datáfono portátil, logran su cometido de apropiarse del dinero mediante esas amenazas y extorsión, nuevamente empiezan su desplazamiento hacia la ciudad Cartagena, y es cuando los turistas denuncian a la Policía, que es lo permite iniciar esta investigación en un trabajo absolutamente articulado con la Policía”, indicó el oficial.

Entretanto, se investiga si estos operadores turísticos están vinculados a otros delitos mediante esta modalidad.

Al parecer, operaban bajo ofreciendo planes turísticos a visitantes extranjeros interesados en conocer la zona insular, para posteriormente retenerlos, amenazarlos y exigirles dinero a cambio de su liberación.