En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Turismo en Colombia alcanza cifras históricas en visitantes no residentes

Turismo en Colombia alcanza cifras históricas en visitantes no residentes

Entre enero y agosto del 2025, el país consiguió la cifra más alta de viajeros en los últimos 10 años.

Bahía de Santa Marta
Una vista de la Bahía de Santa Marta
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

En los primeros ocho meses del año, 3.137.210 personas visitaron Colombia, así lo mencionó la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), representando un aumento de 53 % a comparación del mismo periodo del año 2024.

Esto significa que Colombia se está consolidando como uno de los países más llamativos de América Latina.

“Aunque las cifras que está reportando Colombia son importantes, nos satisface ver también que quienes nos visitan están siendo embajadores de nuestros destinos y están también motivando a que más extranjeros nos elijan como su próximo destino. De esta forma, el turismo, no solo impulsa nuestra economía, también fortalece y visibiliza nuestra identidad, cultura y biodiversidad en el exterior”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Ni Bolívar ni Atlántico: este es el departamento más caliente de Colombia, según la IA
Ni Bolívar ni Atlántico: este es el departamento más caliente de Colombia, según la IA
Foto: ImageFx

Para los ciudadanos de otras partes del mundo continúa siendo ‘turismo de placer’ el motivo para viajar hasta Colombia, representado en un 73 %. Viajar para encontrarse con familiares y amigos simboliza el 11 %, los viajes grupales el 8 % y los negocios el 7 %.

Colombia hoy es un importante destino y punto de encuentro. Estos resultados evidencian que el país mantiene un dinamismo turístico y que se proyecta como uno de los más destacados impulsores de la economía”, reafirmó la presidente ejecutiva de ANATO.

La ANATO confirmó que, desde septiembre del 2025 hasta febrero del año entrante, se registraron 530.000 viajes reservados hacia Colombia, lo que hace alusión a un crecimiento anual del 5.2 % coincidiendo con el estimado de un 5 % de crecimiento para este año anunciado por la ONU Turismo .

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Anato

Publicidad

Publicidad

Publicidad