Turismo en Colombia alcanza cifras históricas en visitantes no residentes

En los primeros ocho meses del año, 3.137.210 personas visitaron Colombia, así lo mencionó la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), representando un aumento de 53 % a comparación del mismo periodo del año 2024.

Esto significa que Colombia se está consolidando como uno de los países más llamativos de América Latina.

“Aunque las cifras que está reportando Colombia son importantes, nos satisface ver también que quienes nos visitan están siendo embajadores de nuestros destinos y están también motivando a que más extranjeros nos elijan como su próximo destino. De esta forma, el turismo, no solo impulsa nuestra economía, también fortalece y visibiliza nuestra identidad, cultura y biodiversidad en el exterior”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

Para los ciudadanos de otras partes del mundo continúa siendo ‘turismo de placer’ el motivo para viajar hasta Colombia, representado en un 73 %. Viajar para encontrarse con familiares y amigos simboliza el 11 %, los viajes grupales el 8 % y los negocios el 7 %.



“Colombia hoy es un importante destino y punto de encuentro. Estos resultados evidencian que el país mantiene un dinamismo turístico y que se proyecta como uno de los más destacados impulsores de la economía”, reafirmó la presidente ejecutiva de ANATO.

La ANATO confirmó que, desde septiembre del 2025 hasta febrero del año entrante, se registraron 530.000 viajes reservados hacia Colombia, lo que hace alusión a un crecimiento anual del 5.2 % coincidiendo con el estimado de un 5 % de crecimiento para este año anunciado por la ONU Turismo .