Niña ingirió varsol que le vendieron como agua embotellada en centro comercial de Valledupar

Hasta una clínica de Valledupar fue trasladada una menor de 7 años de edad, tras ingerir varsol en una botella de agua que le habían vendido en un establecimiento en el Centro Comercial Mega Mall.

Germán Tapias, padre de la niña, explicó que el caso se registró el pasado domingo en la Bolera del centro comercial. Allí, su hija fue a comprar una botella con agua y, al ingerirla, le dijo a la niñera que el líquido tenía una sabor extraño. Luego, la persona que la cuidaba verificó el contenido y confirmó que era varsol.

"Es una niña de 7 años, cuando siente el sabor y el olor dice que no es agua, la niñera también toma de la botella y se percata de que no es agua, luego van donde el administrador del local y revisa el contenido y también se da cuenta de que no es agua. La mamá de una amiga de mi hija, que es médica y que estaba acompañándolas, se la lleva de inmediato para la clínica", dijo el padre de la menor afectada.

En el centro médico, los galenos le realizaron a la niña un lavado gástrico y, por fortuna, está fuera de peligro gracias a la oportuna atención.

Por otro lado, los padres de la menor solicitaron al establecimiento comercial responder por lo ocurrido e hicieron un llamado a las autoridades locales para que ejerzan mayor control de los productos que se venden en los locales de los centros comerciales y demás.

"Tenemos los videos donde mi hija está comprando la botella con agua. Los órganos de control deber realizar control a los restaurantes, lugares donde vendan bebidas, no vemos ese tipo de control. Mi hija ahora está afectada de forma psicológica ya que tiene temor de tomar cualquier cosa en la calle.

Nuestra intención nunca ha sido ir a dañar al comerciante, pero si alertar a las autoridades y padres de familia a verificar lo que sus hijos van a consumir", dijo Germán Tapias.