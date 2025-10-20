Niño barranquillero trasplantado de riñón permanece en riesgo por falta de dos medicamentos

Hospitalizado en una clínica de Medellín se encuentra el niño barranquillero Jorge Andrés Parra Christy, debido a un virus que se le activó a escasos tres meses de haber sido sometido a un trasplante de riñón y cuya infección lo mantiene con una constante fiebre que alerta sobre las posibles complicaciones de salud que podría seguir sufriendo por la falta del tratamiento correspondiente.

A sus escasos 9 años, Jorge Andrés ha tenido que someterse a 40 cirugías por una falla renal con la que nació y ahora, tras recibir un nuevo riñón, hay temor de que su cuerpo rechace ese órgano, debido a la ausencia de dos importantes medicamentos.

María Christys Macías es madre del menor y cuenta que una de las medicinas que no ha podido suministrarle a su hijo es la valganciclovir, porque a pesar de que la EPS Sura autorizó su entrega, en las farmacias le responden que no está disponible el medicamento.

"La EPS lo autoriza y cuando vamos a buscarlo en la farmacia, no lo hay. Entonces, siempre queda eso pendiente y los pacientes trasplantados no pueden dejar de consumir los medicamentos, porque hay riesgo que pueda haber un rechazo total del riñón y ese es nuestro nuestro miedo", manifestó Christys.



La segunda medicina, clave para el tratamiento de Jorge Andrés, es la inmunoglobulina que le recetó una especialista; sin embargo, la madre afirma que la EPS no ha autorizado su entrega por tratarse de un medicamento que en Colombia no cuenta con el aval del Invima.

"La doctora me entregó un consentimiento donde nosotros como papás sabemos que el medicamento no está autorizado por el Invima, pero si la EPS no puede darlo, entonces nosotros lo que queremos es que ellos nos digan cuál es el paso a seguir, para poderlo hacer", expresó la madre.

Blu Radio contactó a la EPS Sura y estos indicaron que se encuentran en diálogo con la madre del niño revisando la situación.