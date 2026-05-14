“No es un tema de campaña política”: alcalde de Tierralta sobre Zonas de Ubicación Temporal

El alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, defendió la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal en el marco de la agenda de paz en Córdoba, tras advertencias sobre su coincidencia con el calendario electoral. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio, el mandatario insistió en que el proceso responde a una estrategia institucional y no a intereses políticos coyunturales.

Contreras fue enfático en separar la discusión de la dinámica electoral. “No es un tema de campaña política”, afirmó el alcalde, al referirse a las interpretaciones sobre el momento en que avanza la implementación de estas zonas en el departamento.

El mandatario explicó que la llamada Agenda de Paz en Córdoba no es reciente, sino un proceso que lleva más de dos años en construcción. “La Agenda de Paz que se está desarrollando en Córdoba obedece a una agenda que lleva poco más de 2 años”, señaló, al insistir en que se trata de una planificación sostenida y no improvisada.

En el análisis del contexto territorial, el alcalde de Tierralta recordó las dificultades históricas del municipio frente a los procesos de paz y la persistencia del conflicto armado. “Le ha ido mal con estos procesos los últimos 30 años”, dijo, al advertir que la presencia de actores armados sigue condicionando la vida en las zonas rurales.



Contreras también se refirió al impacto del conflicto sobre las comunidades, subrayando las limitaciones que enfrentan los habitantes para desarrollarse plenamente. “La ciudadanía quiere salir adelante, pero no puede porque el actor armado no lo permite en las zonas de conflicto”, expresó durante la entrevista radial.

En materia de resultados, el alcalde destacó una reducción en los indicadores de violencia como uno de los efectos más visibles de la estrategia local. “No es lo que esperamos ganar, es lo que ya estamos ganando”, afirmó, al detallar que los homicidios pasaron de un promedio de 26 al inicio de su administración a 9 en 2024 y 3 en 2025.

El mandatario insistió además en la necesidad de fortalecer la participación de las autoridades territoriales dentro de estos procesos, como garantía de legitimidad y sostenibilidad. Según explicó, la diferencia con intentos anteriores radica en la inclusión directa de los gobiernos locales en las decisiones.

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Finalmente, Contreras reiteró su llamado a que el proceso de paz trascienda los ciclos políticos y se enfoque en las condiciones reales del territorio. “Pediremos que escuche, no al alcalde, sino a la sociedad civil, en el territorio, donde vivimos las dificultades”, concluyó, al insistir en la necesidad de que el próximo gobierno mantenga el diálogo con las regiones afectadas por el conflicto.