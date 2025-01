No estaré en una celebración de la monarquía: mincultura sobre visita de princesa Leonor

La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, visitará Santa Marta en mayo en la conmemoración de los 500 años de fundación de la ciudad. Con 19 años, la princesa llegará a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, símbolo de la Armada Española; visitará más de 16 ciudades en ocho países.

Adicional a esto, en el marco de la vitrina turística Fitur 2025, el alcalde Carlos Pinedo Cuello firmó un pacto por los 500 años de este distrito, enmarcando el inicio del rescate de la Identidad cultural y patrimonial.

Pero, ¿por qué hay polémica?

Al respecto habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el ministro de Cultura, Juan David Correa. Según dijo, la llegada de la realeza no supone un motivo de celebración sino un momento para reflexionar sobre el pasado y lo que vivieron las diversas comunidades.

Subrayó que el acercamiento a la historia debe incluir voces de los pueblos indígenas y afrodescendientes, resaltando la importancia de no glorificar a figuras históricas que representan el colonialismo.

Enfatizó que no rendirán honores a la monarquía. Sin embargo, abogó por un “diálogo horizontal” en lugar de una celebración que perpetúe los errores del pasado.

"No hemos hablado con Cancillería porque como hay un cambio en este momento, en ese lugar, no he tenido la ocasión de hablar con la designada canciller al respecto, así que no sé cuál es la decisión de Cancillería. Puedo hablar por el Ministerio de Cultura, por supuesto, es legítimo por supuesto que una autoridad, para los españoles monárquica, venga al país. Pero, obviamente, nosotros no estamos para rendir honores a la monarquía. Estamos para establecer un diálogo horizontal", recalcó.

"Creo que esa es una época que tenemos que superar también mentalmente, así que para nosotros seguir haciendo una conmemoración, bueno, evidentemente estamos trabajando con la Alcaldía de Santa Marta, con las autoridades", insistió.

En contraste, el alcalde de Santa Marta presenta una visión más favorable a la “celebración”, visibilizando la llegada de la princesa Leonor como un evento que puede unir a los ciudadanos en un festejo que resalte la historia y el patrimonio local.

"Esas diferencias conceptuales son públicas, son claras. Para nosotros se trata de una conmemoración que incluye los cuatro pueblos indígenas de la Sierra, descendientes de los Tayrona, los pueblos negros afros de las comunidades urbanas de Santa Marta y, por supuesto, los campesinos, la gente, los artistas y se trata de eso. Nosotros, por ninguna circunstancia, nos levantaríamos de la Comisión Preparatoria que preside el Ministerio de Cultura", aseveró el ministro.

La postura de la Alcaldía ha sido criticada por sectores que consideran que no se debe ignorar el trasfondo histórico negativo de la colonización, mientras que otros opinan que el pasado no debe afectar los hechos del ahora o este tipo de eventos.

"Desde el Ministerio de Cultura nosotros no consideramos que esta llegada de la monarquía sea un asunto definitivo para lo que nos proponemos hacer. Nosotros no estamos participando ni estamos en ese diálogo. Si me lo preguntan en lo personal, pues no tengo ningún interés en recibir a una representante de la monarquía en el contexto de esta conmemoración", subrayó.

El ministro Corra aclaró que habla desde su cargo y no por el Gobierno, pues entiende que eso implica relaciones internacionales con las que se debe ser “meticuloso”. Insistió en que él no estará presente en los actos que representen una “celebración a la monarquía”.

“Puedo decir que desde el Ministerio de Cultura no celebramos la monarquía. Yo no estaré presente en una celebración de la monarquía porque considero que es una institución que no nos representa, que no tiene que ver con nuestra historia actual, que es constitucional, democrática. Entonces, en ese sentido, pues yo me pronuncio desde mi Ministerio, pero no como Gobierno”, subrayó.