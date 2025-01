¿Nuevo 'usted no sabe quién soy yo'? Mujer irrumpe en obra vial en Cartagena y genera caos

En un video que circula en redes sociales quedó registrado lo que podría ser un nuevo caso de “usted no sabe quién soy yo” en la ciudad de Cartagena.

En las imágenes se observa cómo una mujer irrumpe en una vía en construcción en el barrio Manga, en plena zona turística de la capital de Bolívar, generando caos en un frente de obra que adelantaba labores de rehabilitación de la malla vial de la Avenida Miramar, a la altura del Club de Pesca.

Según se conoció, la mujer habría desconocido una señal de pare previamente instalada por los trabajadores para facilitar el tránsito de un vehículo que transportaba material de construcción, y, sin tener en cuenta la afectación a la obra, ingresó con su carro a la vía.

“¿Estás grabando para mí? Mi nombre es María Teresa Román Gutiérrez de Piñeres”, le grita la mujer a uno de los trabajadores de la obra que grababa la situación, mientras otros le pedían, como quedó registrado en varios videos, que no ingresara a la vía.

El video de esta mujer desató una ola de comentarios en redes sociales, pues muchos no solo cuestionaban su desafiante actitud, sino también su comportamiento con los trabajadores.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay rechazó el comportamiento de la mujer y señaló que el consorcio encargado de la obra iniciará acciones legales en su contra por los daños que ocasionó en la misma.

Publicidad

“Los videos son absolutamente claros en mostrar a una ciudadana, mujer, de Cartagena, agrediendo verbalmente a unos trabajadores, no respetando el cierre de vías por una intervención vial que estamos haciendo en la ciudad. No solamente los agredió de palabras, hizo ingresar el vehículo, dañando el trabajo que estaban realizando estos contratistas. Por supuesto, eso genera una afectación económica (…). El consorcio, hasta el día de ayer, estaba consolidando todos los hechos, los datos y el video como prueba para iniciar una acción legal contra esta señora; que, en un caso más de intolerancia, perdió los estribos”, dijo el alcalde Turbay en diálogo con Blu Radio.

El alcalde, además, señaló que esta mujer ya está plenamente identificada y que el Distrito coadyuvará en las acciones legales en su contra.

Publicidad

“Ya está identificada, ya sabemos quién es, ya sabemos dónde vive. Por su condición social, es increíble que haya sucedido esto (…) pero hay momentos en que los ciudadanos no tienen la tranquilidad ni la tolerancia para aguantar un cierre. No sé si iba muy urgida de llegar a otro sitio, pero lo cierto es que el video muestra una actitud que no debe ser la de un buen ciudadano. Sigo insistiendo que, para ser una súper ciudad, necesitamos súper ciudadanos y, en este caso, pues obviamente censurable (…) Lo lógico sería que, en aras de que esto no escale a otro nivel, pudiera presentar las disculpas del caso”, detalló.

Entretanto, el mandatario pidió a la ciudadanía “tranquilidad”, ya que este 2025 se realizarán algunas de las obras más importantes en materia de infraestructura para la ciudad.

Publicidad

“En el año 2025 anunciamos que se vienen las verdaderas intervenciones. Todo lo que hemos hecho en este último momento han sido intervenciones viales menores, pero se vienen construcciones de intercambiadores, el Gran Malecón del Mar, la intervención de sectores que hoy están sufriendo con la entrada de agua de la bahía a sus calles, como Bocagrande, Castillogrande, Manga, Barrio Chino. Es decir, es ahora cuando comenzaremos a intervenir, entonces frente a eso, si en una calle sucede esto, no me quiero imaginar cuando la ciudad esté realmente en construcción”, sostuvo.

Sobre que esta mujer sería pariente de una funcionaria de su gabinete, el alcalde Turbay confirmó el vínculo familiar: “Frente a eso, no podemos relacionar un comportamiento de este tipo con una responsabilidad de un funcionario del Gobierno. Lo que es cierto es que hay un vínculo familiar, pero no puedo hacer responsable de esa circunstancia a un miembro del gabinete”, expresó el mandatario.

Publicidad

Las obras que se adelantaban en esta vía hacían parte de la fase II de las obras de rehabilitación de la malla vial de la ciudad, que en este sector incluyen cambio de losas y 323 metros de pavimento.