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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / OEA anuncia su intención de trabajar conjuntamente con Gobierno de Abelardo De La Espriella

OEA anuncia su intención de trabajar conjuntamente con Gobierno de Abelardo De La Espriella

El secretario general de la OEA afirma que ya se reunió con el ministro de relaciones exteriores Omar Bula.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin
Suministrada.
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se refirió desde Barranquilla a la relación que tiene la organización con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, destacando la intención de trabajar de manera conjunta.

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"La relación entre Colombia y la OEA es excelente y estamos muy interesados en empezar a trabajar conjuntamente con el presidente recién electo Abelardo De La Espriella", expresó.

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Ramdin expresó que, como parte de este acercamiento, ya se reunió con el ministro de relaciones exteriores Omar Bula, con quien sostuvo una muy buena conversación. También destacó la importancia del sector privado. En este sentido, indicó que esperan que el sector contribuya a la estabilidad, a la democracia y a favorecer los derechos humanos.

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"Queremos que el sector privado se vincule y esté muy pendiente de la democracia, de la estabilidad, pero también de la creación de trabajo”, expresó

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El alto funcionario de la OEA sostuvo que espera regresar a Colombia en una visita oficial a finales de octubre. Además, sus declaraciones fueron dadas en el marco del Americas Competitiveness Exchange 2026, que se realiza en Barranquilla desde este lunes.

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