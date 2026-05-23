“Pésima administración”: Sergio Fajardo sobre eventual aumento del precio de gasolina en Colombia

El candidato presidencial Sergio Fajardo no solo descartó desde Barranquilla una alianza con Paloma Valencia, sino que criticó fuertemente al Gobierno nacional, tras el anuncio de un nuevo aumento en el precio de la gasolina, que podría entrar al mercado desde el mes de junio.

Mientras el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, defiende que no subsidiarán más combustible, Fajardo lo enmarca en una "pésima administración”. Como ejemplo de ello puso su gestión como interventor de la empresa Air-e. de la que dice que hay que “investigar muy bien lo que hizo”.

“El ministro Edwin Palma hace parte de una pésima administración. Él estuvo aquí y fue interventor, a ver qué hicieron con Air-e, ¿Cómo la van a entregar? ¿Cuánto le bajaron las tarifas al Caribe? ¿Cuánto les han prometido a la región? Al Caribe siempre le prometen porque dicen: 'Allá ponen presidente'. Vienen aquí y dicen mentiras todos los días y a todas las horas. ¿Cuántas veces se han creído estos cuentos?”, dijo inicialmente.

“Estuvo (Palma) de interventor en la costa, habrá que investigar muy bien muchas cosas que pasaron acá. Los problemas se resuelven trabajando. No se merecen esto y las personas más pobres siempre son las que están pagando. Este es un espacio para la industria, pero ¿cómo va a poner una fábrica si no le garantizan el suministro de energía?”, agregó.



Finalmente, se refirió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, diciendo que tiene libertad para votar por el que quiere; sin embargo, estará dispuesto a trabajar de su lado si queda como presidente.

“Yo trabajo con todas las personas, pero ni un peso, ni un contrato y eso se puede hacer aquí”, fueron las últimas palabras de Sergio Fajardo.

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Recordemos que la posibilidad de un nuevo aumento en el precio de la gasolina fue confirmada esta semana por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, desde Medellín. Allá mencionó que aún la reunión con el Ministerio de Hacienda no se ha hecho, pero se sentarán para determinar de cuánto sería el aumento de la gasolina, que subiría por segundo mes consecutivo.