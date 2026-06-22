Petrismo disminuye porcentaje de votación en el Caribe y acorta la diferencia con la oposición

A pesar de que Iván Cepeda se impuso en el Caribe con el 58.46 % de los votos (2.942.845 sufragios) frente al 41,54 % que obtuvo Abelardo de la Espriella (2.090.646 sufragios); el resultado del candidato del Pacto Histórico representa 2.6 puntos porcentuales menos que la votación obtenida por Gustavo Petro en el Caribe en 2022, cuando el actual presidente se quedó con el 61.4% de los votos.

El petrismo disminuyó su porcentaje de votación en todos los departamentos del Caribe y la caída más pronunciada se registró en Atlántico, donde este partido pasó de obtener el 67,06 % de los votos en 2022 al 58,61 % en 2026, una diferencia de 8,45 puntos porcentuales. Todo esto a pesar de que Cepeda sacó 59.500 votos más que Petro en 2022.

Y es que De La Espriella acortó la diferencia con el petrismo e, incluso, se impuso en las poblaciones donde la comunidad aún espera el respaldo del Gobierno nacional para el desarrollo de obras de gran envergadura, como los cinco municipios del cono sur del Atlántico, donde predominó el voto castigo por la desfinanciación del megaproyecto del Canal del Dique.

"Queda claro que nuestros pueblos no olvidan cuáles son los gobernantes que nos han tenido en el olvido y que nos han saboteado nuestros proyectos, que no voltearon su mirada hacia los campesinos del sur del Atlántico y el norte de Bolívar, y por eso ocurrió un voto castigo, porque la gente vio cómo el presidente Petro no financió el proyecto, le colocó un freno", expresó Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico.



En detalle, De La Espriella se impuso con 4.995 votos (63,89 %) en Manatí; con 6.764 sufragios (59,86 %) en Campo de la Cruz, 4.579 votos (58,98 %) en Candelaria, 3.672 (61.70 %) en Suan y 4.550 votos (67.16 %) en Santa Lucía.

De La Espriella también ganó en Juan de Acosta con 6.644 votos, equivalentes al 56,79%.

En comparación con las votaciones de 2022, también se observan retrocesos importantes del Petrismo en Sucre, donde perdió 4,88 puntos; La Guajira, con una disminución de 4,11 puntos; y Magdalena, con una caída de 3,2 puntos porcentuales.

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"El petrismo continúa en el Caribe conservando una base social muy importante que se reflejó en el terreno electoral. Sin embargo, se enfrenta un escenario muy difícil. Por ejemplo, sus porcentajes bajaron aunque sus votos aumentaron. Pareciera esto una paradoja, pero se explica en la medida en que la competencia del petrismo también creció. Hay opositores más organizados, hay activismos en términos generales que se vio reflejado en los resultados", explicó el politólogo Alejandro Blanco.