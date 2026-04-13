Por disturbios, en Asunción detienen a 12 hinchas del Junior de Barranquilla

Antes de que se inicie el partido entre Cerro Porteño y Junior este martes a las 5:00 de la tarde, el equipo tiburón es noticia, desafortunadamente por el mal comportamiento de algunos de sus seguidores que viajaron a Paraguay.

Como lo informaron autoridades de ese país, 12 hinchas del Junior fueron detenidos por la Policía al protagonizar desmanes y enfrentamientos con otras personas y la fuerza pública en dos hechos distintos.

El primer caso se registró en un bar, donde el grupo de seguidores, según el registro de medios paraguayos, terminó inmiscuido en una pelea. El altercado se trasladó a la calle, donde intervino la Policía.

Al parecer, un uniformado recibió una patada en el pecho cuando solicitaba documentos de identificación, por lo que un grupo de ocho sujetos, siete colombianos y un venezolano fueron capturados.



El segundo caso se presentó nuevamente en inmediaciones de la Terminal de Buses de la capital paraguaya.

A las afueras de un establecimiento comercial se habría dado el enfrentamiento entre hinchas de Junior que lanzaron piedras a uniformados de ese país, y estos respondieron con balines de goma para controlar los desmanes. Luego se procedió con las detenciones de cuatro personas más.

Todos los implicados quedaron a disposición del juzgado de turno, según informó la Comisaría 15 de Asunción.

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Según las autoridades en Paraguay, unos 500 hinchas de Junior estarían alentando al equipo este martes en el Estadio La Nueva Olla a las 5:00 de la tarde, en el partido que jugarán contra Cerro Porteño en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. La mayoría de seguidores arribaron a la ciudad de Asunción en buses.