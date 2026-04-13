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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Por disturbios, en Asunción detienen a 12 hinchas del Junior de Barranquilla

Por disturbios, en Asunción detienen a 12 hinchas del Junior de Barranquilla

Los altercados se presentaron en dos hechos ocurridos en inmediaciones de la Terminal de Buses de la capital paraguaya, informó la Comisaría 15 de esa ciudad.

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