Familia del fiscal Pecci pide a Corte Suprema de Paraguay aval para acceder a expediente del crimen

Familia del fiscal Pecci pide a Corte Suprema de Paraguay aval para acceder a expediente del crimen

Por el crimen de Pecci, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.

Marcelo Pecci
Marcelo Pecci //
Foto: Ministerio Público de Paraguay
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

