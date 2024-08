Por fallas en servicio de acueducto, bloquean por 14 horas vía La Cordialidad en Atlántico

Solo hasta las 6 de la mañana de este viernes logró ser restablecido el tráfico por la vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Galapa, Atlántico, donde policías y personal de antidisturbios levantaron los troncos que la comunidad de Villa Olímpica había atravesado por 14 horas para protestar por la mala prestación del servicio de agua potable.

Nérida Contreras, una de las habitantes que salió a protestar, denunció que ya son siete años padeciendo problemas de agua potable, a pesar de que pagan facturas por más de 100.000 pesos mensuales en casas de estrato 1.

Nérida Contreras, habitante de Villa Olímpica, en Galapa (Atlántico), denuncia que ya son 7 años con problemas de agua potable, pese a que pagan más de $ 100.000 mensuales en casas estrato 1. La mala prestación del servicio ha desencadenado una serie de protestas. pic.twitter.com/VbI7e6F4Ox — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 2, 2024

"Llevamos siete años con lo mismo, eso no es así. Nosotros tenemos que protestar, hacernos sentir, porque ya estamos cansado de lo mismo y el gerente de la empresa no nos da la cara, puro llamada y mensaje de WhatsApp, pero eso no se habla así", insistió Contreras.

La comunidad de Villa Olímpica pide que le cambien el prestador de agua potable y entre en su reemplazo la empresa Triple A para solucionar los inconvenientes que padecen hace siete años con ese servicio.

"No queremos más a Agua Caribe (el operador) aquí en Villa Olímpica. El año pasado hubo un muerto ahí en uno de estos trancones y protestas que ha habido en La Cordialidad. La gente sale, porque siempre nos quitan el agua y mientras tanto los recibos sí vienen puntuales y costosos, de 130.000 o 150.000 pesos", expresó Martha Palacio, también habitante del sector.

"Así que nosotros exigimos nuestros derechos y que nos pongan a la empresa Triple A", insistió la mujer.