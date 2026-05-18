Preocupación en restaurantes de Cesar por incrementos en tarifas tras ola de calor en el Caribe

Hasta los restaurantes están sufriendo por la ola de calor en la región Caribe, sobre todo en Cesar, ya que es uno de los departamentos que rompió récords históricos en temperatura con promedios de 38 grados celsius; sumado a los recortes de energía que la empresa Afinia se ha obligado a realizar para garantizar la demanda en su jurisdicción.

Desde la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica solicitan que sean mejor concertados estos racionamientos energéticos, ya que las tarifas subirán en un 15 % y así no tendrán clientes para pagarlas.

Javier Arroyo, director ejecutivo de Acodres Cesar, señala como ejemplo este lunes festivo en el que estarán casi todo el día sin luz y perderán un día con mucho movimiento. Del mismo modo, explica que, al ser establecimientos comerciales, los electrodomésticos deben ser usados con más permanencia y eso explica los incrementos tan altos en las tarifas.

“Subiremos en un 10 o un 15% más sobre el servicio normal, pues los electrodomésticos se ven forzados a mantenerse en uso la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando hay mantenimientos de la empresa Afinia, siempre dejamos de percibir un rubro importante de dinero, ya que una facturación en restaurantes vive del día a día, de la venta diaria, aunque haya una proyección anual”, declaró en entrevista con Blu Radio.



Además, critica que los clientes llegan a sus sedes buscando un ambiente más agradable pero gracias a los cortes de Afinia eso no ha sido posible. En su intervención, Arroyo menciona que varios restaurantes se están viendo obligados a realizar una millonaria inversión para la compra de plantas electricas, para así operar sin ningún contratiempo.

La Gobernación del Cesar no tardó mucho tiempo en pronunciarse por las redes sociales: No tiene justificación alguna el que Afinia someta a los cesarenses a situaciones como las de hoy, en que con altísimas temperaturas interrumpa el servicio eléctrico. Esta empresa impacta de manera negativa en la salud de quienes requieren servicios asistidos, retrasan la competitividad del territorio, golpean la economía del pueblo, burlan al usuario y denotan que no es equitativo el precio de la factura frente a la calidad del servicio. Este es un llamado a que le den al Cesar el servicio digno que se necesita”.