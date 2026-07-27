Presidente electo De La Espriella anuncia reactivación del megaproyecto del Canal del Dique

Este lunes el presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de los empalmes territoriales, realizó su primer recorrido por municipios del Atlántico. El primero en visitar fue el municipio de Campo de la Cruz, donde lo esperaron con actos folclóricos en plena plaza principal.

Allí habló de obras que vienen para poblaciones del sur del Atlántico y anunció junto a su ministra de Transporte Elsa Noguera, que reactivará el megaproyecto del Canal del Dique.

Dijo el presidente electo que, a partir del 8 de agosto, comenzarán las gestiones para que se pueda destrabar la megaobra que busca poner fin al constante riesgo de inundaciones en esta zona.

“Eso lo vamos a resolver porque mientras tenemos claro el tema de las licencias ambientales, vamos a ejecutar lo que ya tiene licencias, lo que se puede hacer y lo vamos a empezar a hacer ya, desde la posesión, porque este es un gobierno que resuelve”, dijo ADLE.



Con respecto a este tema, Elsa Noguera criticó al actual Gobierno por poner trabas al proyecto con supuestas consultas y permisos lo que calificó como un cuento inventado por esta administración para no financiar el megaproyecto que beneficiaría a 1.5 millones de habitantes en el sur del Atlántico y norte de Bolívar.

“Me viene a recorrer el sur del Atlántico lo primero que me pidieron fue que arranquen las obras del Canal del Dique. 4 años y tienen esperando a la gente y nada de nada. Cada vez que llueve viene el susto de que se vuelva a desbordar el río y el canal. Se inventaron un cuento de que se necesitaban consultas y permisos y en eso nos tienen esperando cuatro años la obra”, expresó la ministra de Transporte.

El presidente electo también estuvo visitando el municipio de Suan, en el sur de Atlántico y anunció mejoramientos de viviendas y construcción de vías terciarias.