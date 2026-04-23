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Procuraduría pide explicaciones a Uniatlántico tras el cierre de sus piscinas en Barranquilla

El ente de control requirió soportes de capacitación del personal responsable del mantenimiento, así como los protocolos internos adoptados para el control de contingencias.

Piscinas Uniatlántico.png
Piscinas clausuradas en la Universidad del Atlántico.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Procuraduría envió una carta al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, solicitando información acerca del estado actual en el que se encuentran las piscinas de la institución educativa, clausuradas en marzo de este año luego de registrar una mala calidad en sus aguas derivada de la falta de mantenimiento.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, en este documento, pidió conocer el estado en el que estaban durante la visita de la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia, los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua, el registro fotográfico previo a su cierre y las certificaciones o actas internas sobre inspecciones, revisiones o mantenimientos realizados durante los últimos dos años.

En el mismo sentido, el ente de control requirió identificación y soportes de capacitación y formación del personal responsable del mantenimiento y manejo de las piscinas, así como los protocolos internos adoptados para el control de contingencias.

De igual manera, dieron un plazo de solo cinco días para que el rector encargado Rafael Castillo dé “respuesta sobre las quejas o reportes de afectaciones a la salud asociados a su uso, si las hubiere, las medidas adoptadas para proteger a la comunidad universitaria antes y después de la clausura, y la copia del plan de mejoramiento exigido por la autoridad sanitaria y su estado actual de su cumplimiento”.

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Más denuncias 

Esa no es la única polémica que hay en estos momentos alrededor de la Universidad del Atlántico, pues en las últimas horas la Alcaldía de Soledad denunció que no se evidencian avances alrededor de la construcción de la nueva sede de esta alma mater en dicho municipio.

De hecho, la preocupación según la administración pasa porque ya cumplieron con su cesión del lote e inversión de $4.000 millones en su primera fase para hacer realidad esta obra.

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La sede de la Universidad del Atlántico en Soledad es un proyecto estratégico para ampliar el acceso a la educación superior en el municipio y la región”, escribieron inicialmente.

“Señor Presidente Gustavo Petro y señor Ministro de educación, Daniel Rojas, agradecemos informar a la comunidad el estado actual del proyecto y el cronograma de ejecución. Los jóvenes de Soledad esperan este compromiso hecho realidad”, agregaron en su cuenta de X.

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