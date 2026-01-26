En vivo
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Procuraduría abre investigación disciplinaria contra rector (e) de Uniatlántico

El directivo recibió una sanción de suspensión en 2025 por parte del Ministerio Público que, al parecer, no habría cumplido.

Rafael Ángel Castillo, rector.png
Rafael Ángel Castillo junto al gobernador Eduardo Verano y la representante del presidente de la República ante el Consejo Superior, Melissa Obregón.
Gobernación del Atlántico
Por: Vanessa Saldarriaga
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

