Profesores rechazan la posibilidad de abrir una nueva votación para rector en la U. Nacional

Profesores de la Universidad Nacional rechazaron que se esté evaluando la posibilidad de abrir una nueva votación para elegir rector de la institución, al considerar que esa opción constituiría un desacato a las decisiones del Consejo de Estado, que dejó en firme la legitimidad de la elección de José Ismael Peña Reyes.

De acuerdo con los docentes, el alto tribunal emitió dos sentencias en las que declaró válida la elección de Peña Reyes como rector, por lo que no existe sustento jurídico para iniciar un nuevo proceso electoral. Además, recordaron que el periodo rectoral se extiende hasta 2027, razón por la cual cualquier intento de reabrir la elección podría profundizar la crisis institucional que atraviesa la universidad.

Los profesores advierten que insistir en un nuevo nombramiento implicaría desconocer fallos judiciales de obligatorio cumplimiento.

En este contexto, recuerdan que en diciembre pasado el abogado Pablo Bustos presentó una denuncia contra el Consejo Superior Universitario por presuntas irregularidades y por el incumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado relacionadas con la rectoría.



Sobre esta situación se pronunció Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional y exmiembro del Consejo Superior Universitario, quien señaló que las decisiones judiciales no pueden ser reinterpretadas ni omitidas por las directivas universitarias, y que cualquier actuación en sentido contrario podría tener consecuencias legales.

Por su parte, el profesor Humberto Vergara fue enfático en señalar que las sentencias han sido desconocidas por algunos sectores de la universidad. Según explicó, los fallos del Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, son de obligatorio cumplimiento y no admiten interpretaciones discrecionales.

Vergara aseguró que el Consejo de Estado declaró tanto la validez de la elección como la nulidad de los actos posteriores que intentaron modificarla. En ese sentido, afirmó que no existe ninguna vacancia en el cargo de rector y que la tesis de una supuesta ausencia ha sido utilizada para justificar el nombramiento de encargos sin sustento legal.

“El rector legítimamente elegido y reconocido por el Consejo de Estado es el profesor José Ismael Peña Reyes. No existe vacancia del cargo. Quien fue nombrado desconociendo las decisiones judiciales actuó en contravía de la ley”, señaló el docente, al referirse a los nombramientos posteriores que fueron anulados por el alto tribunal en una sentencia de noviembre.

Finalmente, los profesores reiteraron que cualquier intento de abrir un nuevo proceso de elección rectoral no solo carece de fundamento jurídico, sino que podría agravar el conflicto institucional, al desconocer decisiones judiciales en firme y generar mayor incertidumbre en la gobernanza de la Universidad Nacional.