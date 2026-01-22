En vivo
Profesores rechazan la posibilidad de abrir una nueva votación para rector en la U. Nacional

Profesores rechazan la posibilidad de abrir una nueva votación para rector en la U. Nacional

Profesores de la Universidad Nacional expresaron su rechazo a la posibilidad de que se evalúe la apertura de una nueva votación para elegir rector de la institución, al considerar que esta medida contravendría las decisiones del Consejo de Estado, que dejó en firme la legitimidad de la elección de José Ismael Peña Reyes.

