Caribe  / Por una tutela Layton Barrios podría regresar a la rectoría de la Uniatlántico: Benedetti

Por una tutela Layton Barrios podría regresar a la rectoría de la Uniatlántico: Benedetti

El ministro del interior indicó que Leyton Barrios habría alegado en la acción de tutela que es padre cabeza de familia para ser reintegrado al cargo de rector de la universidad del Atlántico.

