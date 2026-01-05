En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Procuraduría indaga presunto incumplimiento en sanción contra rector encargado de Uniatlántico

Procuraduría indaga presunto incumplimiento en sanción contra rector encargado de Uniatlántico

La controversia se presenta solo un par de días antes de reactivar el calendario académico de esta universidad.

Rafael Ángel Castillo, rector.png
Rafael Ángel Castillo junto al gobernador Eduardo Verano y la representante del presidente de la República ante el Consejo Superior, Melissa Obregón.
Gobernación del Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

