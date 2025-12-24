En vivo
Caribe  / Tras paro de dos meses, estudiantes de la Uniatlántico regresan a clases el 15 de enero

Tras paro de dos meses, estudiantes de la Uniatlántico regresan a clases el 15 de enero

Finalmente hubo acuerdo para regresar a clases tras el cambio de rector que realizó el Ministerio de Educación.

