Acuerdan calendario académico para reanudar clases en Uniatlántico tras dos meses de paro

Tras dos intensas jornadas de discusión, directivos y estudiantes de la Universidad del Atlántico llegaron a un acuerdo para levantar el paro en el que se declararon las facultades hace dos meses, en rechazo a la elección del rector Leyton Barrios, ahora suspendido por presuntas irregularidades en su escogencia.

Aunque el Consejo Académico de la Uniatlántico había propuesto un calendario de dos semanas para ponerse al día con las actividades y finalizar el segundo semestre de 2025, esto fue motivo de debate con los estudiantes hasta que finalmente se acordó un cronograma que reanudará las clases el próximo 15 de enero y se extenderá hasta el 21 de febrero.

Juan Maza, líder estudiantil, destacó que finalmente se están brindando las garantías que los universitarios exigían para darle continuidad a todos los procesos académicos.

"Quedaron unas garantías también muy interesantes, donde hay unos compromisos, no solo académicos, disciplinarios y de derechos humanos, sino también desde el punto de vista presupuestal, de inversiones y de darle dignidad a la contratación pública", manifestó el estudiante.



Luego, a partir del 15 de enero, se retomarán las clases, los parciales y finales pendientes del segundo semestre de 2025, para posteriormente comenzar las actividades correspondientes al primer semestre de 2026.

"En un ejercicio de doble vía, administración y estudiantes, hemos cuajado un manual de garantías, por decir así, que reivindica aspectos en los programas de bienestar, en el ámbito de las garantías académicas, en los procesos de participación política y en los procesos de desarrollo universitario", destacó el rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, al término de la Mesa de Garantías de la institución.