Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Acuerdan calendario académico para reanudar clases en Uniatlántico tras dos meses de paro

Acuerdan calendario académico para reanudar clases en Uniatlántico tras dos meses de paro

Las clases se reanudarán el próximo 15 de enero y se extenderán hasta el 21 de febrero para terminar el segundo semestre de 2025.

