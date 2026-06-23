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Promigas y Surtigas instalan paneles en Barranquilla que cubrirán el 89 % de la energía de CostAcero

De acuerdo a lo informado por la compañía, la iniciativa deja a CostAcero con una potencia instalada de 133 kilovatios pico y 199.520 kilovatios hora al año.

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Así se llevó a cabo el lanzamiento de este hito para la región Caribe.
Promigas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jun, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Promigas y su filial Surtigas entregaron en la capital del Atlántico el proyecto fotovoltaico de la empresa industrial CostAcero, una apuesta que busca seguir avanzando en la generación de energías limpias con el montaje de paneles solares en 1.100 metros cuadrados de cubierta que reemplazará el 89% de la energía que consume la compañía.

“Hoy la energía solar no solo representa una alternativa sostenible, sino una decisión estratégica para la competitividad empresarial. En Costacero ya generamos cerca del 60% de la energía que consumimos con paneles solares, logrando ahorros superiores al 16%, y nuestra meta es alcanzar el 90% de cobertura con energía limpia para seguir fortaleciendo nuestra eficiencia y nuestro compromiso con el medio ambiente”, afirmó a los medios de comunicación Pablo Riviera, gerente general de CostAcero.

De acuerdo a lo informado por la compañía, la iniciativa deja a CostAcero con una potencia instalada de 133 kilovatios pico y 199.520 kilovatios hora al año.

Con su entrada en operación, se dejarán de emitir 98 toneladas de CO2 al año, lo equivalente a sembrar 4.685 árboles.

“En Promigas entendemos la transición energética como una suma de soluciones. El gas natural y la energía solar se complementan para que la industria del país sea más competitiva y limpia. Proyectos como este confirman que ese camino es viable y beneficia a todos”, señaló Jaime García, Gerente de Soluciones Energéticas y BI ( E) de Promigas.

Con este proyecto, Surtigas reafirma su apuesta por las energías renovables como complemento del gas natural en la transición energética del país. La compañía ha desarrollado soluciones solares que permiten a las industrias de la región acceder a tarifas de energía más competitivas y reducir sus emisiones, con el respaldo de su casa matriz, Promigas.

“Cada proyecto como el de CostAcero demuestra que la agregación energética es una realidad en el Caribe colombiano. Las empresas de la región están produciendo energía limpia, bajando costos y reduciendo emisiones al mismo tiempo, y para nosotros es un orgullo acompañarlas en ese camino”, expresó Jackeline Puente Alvarado, Gerente General de Surtigas.

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