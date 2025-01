Protesta peaje Arroyo de Piedra: comunidad pide solución y Policía anuncia rutas alternas

En máxima alerta se encuentra la comunidad del corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de Luruaco, Atlántico, tras las primeras labores realizadas para la instalación de una caseta de peaje en el kilómetro 68 de la transitada vía Cordialidad.

Es por ello que, desde las 6:00 de la mañana de este lunes festivo, se está llevando a cabo un bloqueo total de este tramo que conecta a Barranquilla con Cartagena.

La concesión Autopistas del Caribe, encargada de sacar adelante este proyecto, ya venía preparando el terreno pese a los descontentos de la comunidad, ejemplo de ello fue la tala de árboles propiciada la semana anterior en el kilómetro 68, entre Arroyo de Piedra y Molineros, donde supuestamente sería construida la caseta del peaje.

Algo que claramente motivó a los residentes de esta jurisdicción a tomar medidas más urgentes como el cierre de la vía.

En un comunicado enviado por el Comité No Peaje se especifica que, en esta ocasión, la única manera de que se levante el paro es con la suspensión inmediata de cualquier acción dentro del área de influencia. Por lo menos, así lo explicó Ruben Llanos, uno de los miembros del grupo.

“Este es un bloqueo general en toda la vía Cordialidad, no van a pasar ni las carretillas ni las bicicletas, pues el pueblo de Luruaco está decidido a no dejar construir la caseta de cobro denominada como Arroyo de Piedra. Nosotros no podemos seguir permitiendo que estas mafias de los peajes hagan con las comunidades lo que quieran”, afirmó inicialmente.

“Esto traerá pobreza a la región, porque para llegar hasta Arroyo de Piedra tendrías que pagar dos peajes en menos de 60 kilómetros. Es injusto e ilógico. No nos pueden seguir maltratando”, agregó.

Ruben Llanos, miembro del comité No Peaje, ratificó que estos bloqueos se darán de forma indefinida hasta que haya una respuesta del Gobierno nacional.

La comunidad sabe que la concesión Autopistas del Caribe cuenta con la documentación y permisos requeridos por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C. R. A), sin embargo alegan que el próximo 21 de enero deberían liquidar su contrato vigente por no cumplir con los plazos establecidos para tener el cierre financiero de este proyecto.

Finalmente, Llanos le pidió disculpas a todas las personas que se encuentran en el plan retorno, no obstante dice que esta es la única manera de ser escuchados.

La Policía llegó hasta uno de los puntos de estos bloqueos, sin embargo estos solo dieron algunas rutas alternas para que los viajeros no se retrasaran con su plan retorno.

“La Seccional de Tránsito y Transporte tiene dispuestos los siguientes planes de manejo de tráfico. Si usted viaja de Barranquilla hacia la ciudad de Sincelejo, coge la vía Cordialidad hasta la glorieta de Sabanalarga, desvía hasta la glorieta de Palmar de Varela y vuelve nuevamente hacia la Vía Oriental. Así también, si usted viaja de Cartagena a Barranquilla por la vía Cordialidad, realice el desvío en Santa Catalina hacia la Vía al Mar”, fue lo único que mencionó el intendente Mario Rodríguez, de la seccional Tránsito y Transporte Deata.