Rechazan cobros por consumo de energía en Barranquilla pese a etapa "pedagógica" de la CREG

La empresa Air-e Intervenida y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) están nuevamente en el centro de las críticas en Barranquilla, donde se empezaron a cobrar los castigos en el recibo de la luz, como parte del programa Uso Eficiente, para el ahorro de energía en medio de la sequía por fenómeno de El Niño en el país.

Aunque la medida fue controvertida desde su lanzamiento, bajo el argumento de que las altas temperaturas golpean más al Caribe que al centro de Colombia, impulsando un mayor consumo. Ahora, la discusión se centra en que algunos cobros se efectuaron en la facturación de septiembre, cuando el ejercicio aún era pedagógico.

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Uno de esos casos fue el de Julio Caballero, un hombre que reside en estrato 4 y cuya multa fue de 164 mil pesos por un consumo 797,00 kilovatio hora (kWh) en sus últimos 32 días. Así las cosas, el valor total a pagar superó los $879.000, lo que para él es el “recibo más alto en su historia”.

“Me parece injusto que tenga que pagar esta sanción. Este recibo es el más alto que voy a pagar en toda la historia. Yo me sobrepasé un poco en el consumo porque tengo una bebé prematura y por obligaciones de mantener su condición en buen estado, con un buen clima para que se sienta cómoda, por esa razón el recibo llegó mucho más caro. Debería estar exento y no solamente yo, sino muchas personas que también están viviendo en la misma condición”, declaró a Blu Radio.



Otro de los casos ocurrió en el barrio Los Jobos, norte de Barranquilla, donde a una mujer le impusieron un castigo de $52.700 por consumir 404,00 kilovatio hora (kWh) en el último mes. Lo que propició un recibo de $440.000, cuando ella estaba acostumbrada a pagar entre $350.000 y $400.000 máximo.

La mujer, quien pidió no ser identificada, dice que está muy inconforme con los aumentos, teniendo en cuenta que “vive sin ningún lujo” y con solo otra personas más.

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“¿Cómo es posible que esté pagando casi medio millón de pesos en un solo servicio de energía? No tengo en mi hogar ningún tipo de lujo, tampoco equipos de sonido,ni televisor, uso los electrodomésticos básicos como lavadora, nevera y abanicos. Entonces, si de por sí el valor del servicio de energía en Barranquilla ya es caro, ahora súmele esta medida que se está tomando”, agregó.

La empresa Air-e habilitó en su página web una pestaña donde los usuarios, escribiendo el nic de su factura, pueden calcular su meta y saber a partir de qué consumo lo sancionan o recibe descuento por ahorro.