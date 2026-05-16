Reportan avances del 30% en obras de modernización del aeropuerto en Barranquilla

Hasta Barranquilla llegó este sábado el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, para reportar que las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz han tenido un avance del 30% en los últimos dos años.

Martínez indicó que el presidente Gustavo Petro arribará al Atlántico el próximo 29 de mayo para inaugurar él mismo la nueva zona de llegadas nacionales.

“Me acaba de dar una noticia muy interesante el interventor: vamos al 30% en el nivel de ejecución de este hito. Es una excelente noticia. Cogí las obras al 3% cuando llegué y tengo exactamente seis meses. Ya vamos por el 30%”, declaró ante los medios de comunicación.

La nueva sala de llegadas nacionales contará con tres bandas de maletas totalmente renovadas, aire acondicionado, un ascensor para 16 personas y una escalera eléctrica. Además, pantallas y una red contra incendios. Solo este sector cuenta con una inversión de 34.000 millones de pesos, sumados a otros 18.000 que garantizarán la infraestructura asoportuaria.



Del mismo modo, el director no quiso referirse a la “megaconstrucción” anunciada por el Gobierno para esta terminal aérea, pues “será una primicia que entregará el mismo Presidente a finales de año”.

“Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, nos pondremos al frente de la megareconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente en las próximas semanas irá a Barranquilla a hacer los anuncios de la estructuración financiera y los detalles de cómo se adelantarán estas obras”, fueron las palabras que en su tiempo mencionó el ministro de Interior, Armando Benedetti.

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Antes de que termine el periodo de este Gobierno, es decir, a mediados de julio, se tiene prevista la entrega de las salas para el muelle internacional y la nueva zona de inmigración. También contarán con escalera eléctrica, ascensor y aire acondicionado.

Las obras totales de la terminal están tasadas en 54.000 millones de pesos, y pese a los retrasos que se reportaron durante años, dice la Aeronáutica Civil que están avanzando en tiempo récord, está aumentando la movilización de pasajeros y garantizando la responsabilidad para con la ciudad.