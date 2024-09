Video: secretario de Gobierno de Distracción, Guajira, se fue a los golpes con un ciudadano

Un parque del municipio de Distracción, ubicado en el sur de La Guajira , fue el epicentro de la pelea entre el secretario de Gobierno de dicho municipio, James Oñate, con un líder ganadero conocido como Pedro Brito.

Según algunas versiones, la pelea se habría registrado porque Brito le reclamó al secretario de Gobierno por la forma en que se estarían entregando certificados, desde su despacho, a personas que no trabajan en el sector agrícola y que se están postulando para recibir beneficios del Fondo de Accesos e Insumos Agropecuarios.

"Es de un Programa que viene del Ministerio de Agricultura , donde él no está de acuerdo porque los certificados que estamos dando, se lo damos a todas las personas por igual, y él se opone y le molesta que le entreguemos el beneficio a todos", dijo el secretario de Gobierno de Distracción a Blu Radio.

Los dos protagonistas de la pelea son cercanos según han manifestado algunas personas del pueblo. Sin embargo, en la mañana de este martes, se conoció que las dos personas recibieron atención médica tras irse a los golpes.

Secretario de Gobierno de Distracción, La Guajira, se fue a los golpes con ciudadano que se dedica a la actividad agrícola. Los hechos, según narró a Blu radio el funcionario, ocurrieron porque el ciudadano no estaba de acuerdo con la distribución de unos beneficios del Gobierno pic.twitter.com/WL39YPIfe4 — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 17, 2024

"Ya fui a la Fiscalía a instaurar la denuncia porque él me afectó un ojo, me mordió el cachete del lado izquierdo, me arañó, tengo muchos moretones y golpes" dijo el secretario de Gobierno de Distracción James Oñate.

El hecho ha sido rechazado por la comunidad, quienes manifiestan que un secretario de Gobierno no puede dar mal ejemplo y ponerse a pelear a puños con los ciudadanos por críticas a su gestión como funcionario público.