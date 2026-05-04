Sicarios asesinan a comerciante en Barranquilla y al huir chocan contra cable de alta tensión

Un comerciante murió tras ser atacado a tiros en la puerta de su casa en el suroriente de Barranquilla, luego de recibir amenazas por extorsión. Mientras los sicarios huían, estos chocaron con un cable de alta tensión, lo que provocó la muerte de uno de estos y facilitó la captura del otro.

El asesinato fue cometido hacia las 5:00 de la tarde de este domingo y dejó en luto a la comunidad de Rebolo.

Por su labor, recientemente había recibido mensajes extorsivos a los que había hecho caso omiso. Sin embargo, el crimen fue cometido mientras este se encontraba en la terraza de su residencia, ubicada en la calle 28 con carrera 36.

Aunque las retaliaciones por extorsiones hacen parte de las hipótesis del caso, es importante señalar que Castillo también tenía una anotación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes.



Sicarios chocaron tras huir

Llama la atención del caso que, mientras Castillo era trasladado al hospital Barranquilla, donde finalmente falleció, los dos sicarios que atentaron contra él terminaron chocando contra un cable de alta tensión que colgaba de un poste.



Debido a la gravedad de la descarga eléctrica, uno de los sicarios falleció a partir de las quemaduras sufridas. Se trató de Erick David Sánchez, de 24 años. Mientras que su acompañante Keyner Ricardo Vásquez, fue capturado en el lugar del accidente con un arma de fuego en su poder.

Este último registra cinco anotaciones judiciales y deberá responder por el homicidio del comerciante.

