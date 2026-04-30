Ofrecen millonarias recompensas tras ola de homicidios en Barrancabermeja

Ante los recientes hechos de violencia que han alterado el orden público, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja lideró un consejo extraordinario de seguridad en el que se adoptaron medidas urgentes para contener la criminalidad y dar con los responsables de varios homicidios.

El último hecho violento dejó un saldo de tres personas asesinadas y una mujer herida. quien fue trasladada a un centro asistencial. Dos de las tres personas asesinadas fueron identificadas como Felipe Delgado, de 21 años, y Over Delgado, de 17 años. Al parecer, la otra víctima correspondería a otro menor de edad.

"Como una de las principales decisiones, anunciamos una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la identificación, captura y judicialización de los responsables del asesinato de tres jóvenes en la Comuna Seis, un hecho que ha generado conmoción en la ciudad", dijo Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad.

La Alcaldía de Barrancabermeja ofrece una recompensa de $20 millones por información que permita la identificación, captura y judicialización de los responsables del asesinato de tres jóvenes en la Comuna 6. Las víctimas fueron atacadas por sicarios dentro de una casa #MañanasBlu pic.twitter.com/azP6sF4j7e — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 30, 2026

De igual forma, se ofrecieron hasta 15 millones de pesos por información relacionada con el homicidio del comerciante Nelson Melo, ocurrido la semana anterior en la comuna Tres, caso que estaría ligado a dinámicas de extorsión que afectan a distintos sectores económicos del Distrito.



Durante el consejo de seguridad también se definieron nuevas estrategias para enfrentar la extorsión y la injerencia de estructuras criminales que, según las autoridades, vienen intimidando a comerciantes en varias zonas de Barrancabermeja.

En este contexto, se confirmó el despliegue de unidades del GAULA de la Policía y del Ejército, que intensifican operativos y acciones preventivas para combatir este delito, considerado uno de los principales factores de inseguridad en el puerto petrolero.

Asesinan a tres personas en vivienda de Barrancabermeja: dos menores entre las víctimas #VocesySonidoshttps://t.co/rSWU49820R — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 29, 2026

Además, se estableció un plan de trabajo articulado y focalizado en las comunas nororientales, donde se ha identificado mayor incidencia de hechos violentos, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía.

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Las autoridades locales también elevaron una solicitud al Gobierno Nacional para reforzar el sistema judicial en el territorio, incluyendo la asignación de más fiscales especializados que permitan avanzar con mayor celeridad en las investigaciones y judicialización de los responsables.

🔴 #49masacresen2026



📆 Fecha: 29/04/2026

📍 Lugar: Barrancabermeja, Santander.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



➡️En el barrio Rafael Rangel, del municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, en horas de la tarde, hombres armados ingresaron a una vivienda y… pic.twitter.com/bDJJ5BfEtg — INDEPAZ (@Indepaz) April 30, 2026

Estos anuncios se dan en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Barrancabermeja, donde en las últimas semanas se han registrado varios hechos violentos que han puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad.