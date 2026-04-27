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Recompensa de hasta $50 millones en Santander para prevenir atentados terroristas

Las autoridades aumentaron la presencia de Ejército y Policía en carreteras de Santander.

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Blu Radio. Seguridad Santander //Foto Gobernación de Santander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Ante la escalada de violencia registrada el fin de semana en el suroccidente del país, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes suministren información que permita anticipar posibles acciones terroristas en el territorio.

La medida busca fortalecer las acciones de prevención y garantizar la seguridad de la población civil frente a amenazas de grupos armados organizados.

El subsecretario de Seguridad de Santander, Duglas Arenas, expresó su preocupación por los recientes hechos violentos y reiteró el llamado a reforzar las medidas de control en el departamento.

“Le hemos pedido a nuestra fuerza pública que se incremente el cuidado de los activos estratégicos del departamento y que se aumenten los puestos de control en las vías principales para generar mayor confianza en la población civil, entendiendo este tipo de acciones por parte de estos grupos armados organizados”, señaló el funcionario.

Arenas explicó que la recompensa está dirigida a quienes entreguen información sobre la posible presencia o acciones de estructuras como el Clan del Golfo, los Conquistadores de la Sierra o disidencias de las Farc, responsables de hechos violentos recientes en otras regiones del país.

“La Gobernación de Santander ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien pueda dar información y podernos anticipar a situaciones que afecten la integridad de los santandereanos”, puntualizó.

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El funcionario también destacó el trabajo que viene adelantando la fuerza pública en el departamento, señalando que se han obtenido resultados importantes en materia de seguridad, en articulación con la Policía Metropolitana y la Quinta Brigada del Ejército.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y contribuir a la prevención de hechos que pongan en riesgo la tranquilidad en Santander.

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