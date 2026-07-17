Silvia Tcherassi será embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, nombró a la diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia. Su misión será promover la industria del diseño nacional e “impulsar el trabajo de artesanos, diseñadores y confeccionistas”.

Tcherassi ha sido distinguida con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la condecoración como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia; el Global Civic Leadership Award; y un reconocimiento especial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, por su aporte a la industria creativa y a la proyección internacional de la moda como expresión cultural.

“Con esta invitación, aceptada por Silvia Tcherassi, el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella reafirma su compromiso con la economía creativa como motor de desarrollo, generación de empleo, innovación y proyección internacional. Como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia, contribuirá a fortalecer la presencia del diseño colombiano en el mundo, impulsar el trabajo de artesanos, diseñadores, confeccionistas y creadores nacionales, y consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional y posicionamiento de Colombia como una potencia creativa”, escribió el jefe de Estado entrante en un comunicado.

“Colombia tiene todo para convertirse en una potencia creativa. Nuestra moda, nuestros artesanos y nuestros diseñadores son embajadores naturales de lo mejor que somos como nación. Silvia Tcherassi ha abierto las puertas del mundo al talento colombiano y estoy seguro de que, desde esta representación honorífica, seguirá inspirando nuevas oportunidades para quienes hacen grande a nuestro país con su creatividad, su trabajo y su excelencia”, agregó.



Hay que decir que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, está adelantando un recorrido por las regiones del país, mientras que su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo está cumpliendo con compromisos internacionales.