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Sismo en Panamá: 8 vuelos a ese país debieron quedarse en Barranquilla

Unos 1.280 pasajeros pernoctaron en la capital del Atlántico, después que las aeronaves fueran desviadas al aeropuerto Ernesto Cortissoz, informó la Aerocivil.

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, recibió este viernes 16 vuelos que iban para Panamá, informó la Aerocivil.
Cortesía Aerocivil
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Más de 1.280 pasajeros de ocho vuelos que iban hacia Panamá y llegaron al aeropuerto Ernesto Cortissoz por contingencia debieron pernoctar en hoteles de Barranquilla, informaron la Aeronáutica Civil y la Alcaldía de Barranquilla.

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La Aerocivil señaló en un comunicado que, frente a la permanencia prolongada de más de 1.280 pasajeros en la plataforma del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, las autoridades “han trabajado de manera articulada con las aerolíneas Copa Airlines, Wingo y los actores del sector para priorizar la seguridad operacional, la atención digna y la agilización de los trámites migratorios y de desembarque”.

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La comunicación agregó que las aerolíneas adelantan “las gestiones hoteleras necesarias en la ciudad de Barranquilla para reubicar a los pasajeros de los ocho vuelos cancelados y de la operación en pernocta”.

Precisamente, como respuesta a la afectación de los servicios de navegación en el espacio aéreo panameño por el terremoto de 7,7 grados de este viernes, en la Aerocivil se activaron los protocolos de soporte regional para recibir, gestionar y ordenar el tráfico aéreo que iba hacia Panamá y fue desviado a las terminales alternas en Colombia de San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Rionegro y Montería.

En esa medida, 16 vuelos de las aerolíneas Copa Airlines y Wingo llegaron al aeropuerto Ernesto Cortissoz. Así las cosas, ocho partieron hacia Ciudad de Panamá este viernes y los restantes debieron permanecer en Barranquilla, informaron la Aeronáutica Civil y la Alcaldía.

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Las autoridades dijeron en un comunicado que, junto a las aerolíneas, se priorizaron la seguridad operacional, la atención digna y la agilización de los trámites migratorios y de desembarque, por lo que se adelantaron las gestiones hoteleras en la capital del Atlántico para 1.280 pasajeros de los ocho vuelos cancelados.

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Asimismo, la Aerocivil confirmó que la totalidad de las aeronaves desviadas hacia los aeropuertos Rafael Núñez, de Cartagena, y Gustavo Rojas Pinilla, en San Andrés, despegaron satisfactoriamente para continuar sus trayectos.

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