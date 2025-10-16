Solo una compañía se presentó en la licitación del Gobierno construir parques eólicos en el mar

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, anunció que una empresa danesa presentó una oferta en la primera Ronda Colombia Eólica Costa Afuera que adelanta la entidad para impulsar la transición energética.

Se trata de la empresa CI GMF COÖPERATIEF U.A, filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que es uno de los fondos de inversión más importantes en materia de infraestructura energética y transición verde.

“La ronda en el Reino Unido, desierta, no radicaron ni una sola, Brasil, freno de mano, y Colombia, pues seguimos y tenemos que nuestra ronda no se declaró desierta, que una de las grandes compañías, CIP, ha presentado su oferta y bueno, no puedo aquí dar más información porque es reservada, porque en el proceso no puedo violar esa reserva, pero vamos a tener un importante proyecto de cooperación”, afirmó.

Tras el anuncio, la ANH indicó que esta oferta fortalece la cooperación bilateral entre Dinamarca y Colombia, y abre el camino para el desarrollo de proyectos eólicos costa afuera.



“Una nueva frontera energética con alto potencial de generación eléctrica, innovación tecnológica y encadenamientos productivos locales”, detallaron.