Supuestos panfletos generan temor en Soledad: padres se abstienen de enviar sus hijos al colegio

Entre el temor y la incertidumbre ha transcurrido este miércoles la jornada académica en varios colegios del municipio de Soledad (Atlántico), a raíz de las supuestas amenazas que volvieron a circular en panfletos, unas en contra de las instituciones educativas y otras que advertían un supuesto toque de queda a partir de las 9:00 de la mañana, lo que impidió la normalidad académica.

Apenas la mitad de los estudiantes en Soledad habría asistido a clases, pues muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases por temor a que las amenazas se convirtieran en realidad. Otros optaron por recoger a sus niños del colegio a las 9:00 de la mañana para no correr ningún riesgo.

La Policía está desplegada en los colegios; sin embargo, allí estudiantes, maestros y directivos piden que el acompañamiento sea permanente para brindar garantías de seguridad.

"Nosotros no podemos subestimar ninguna amenaza ni podemos minimizar estos panfletos. Es evidente la inseguridad que nosotros estamos viendo, no solamente en el municipio de Soledad, sino en todo el país. Por esa razón le solicitamos a la Policía Nacional el acompañamiento permanente a las instituciones educativas", manifestó Bienvenida Hernández, rectora del Itida, uno de los colegios más grandes de Soledad.



Desde la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) apuntan que detrás de estas intimidaciones podría haber una "estrategia sucia, como lo es generar miedo y zozobra en la población", para "calentar las elecciones" que se realizarán en 11 días.

"Siempre hemos dicho que respeten a la escuela, que la escuela es territorio de paz, que no se metan con los niños, que no se metan con el quehacer académico y pedagógico, de maestros, estudiantes y padres de familia", expresó Luis Grimaldo, ejecutivo de Fecode.

"Dejen a la escuela por fuera de cualquier conflicto, porque la escuela siempre será el territorio de paz donde confluyen todo los hijos de esta sociedad", agregó.