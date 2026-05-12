Encuentran sin vida a boxeador que había desaparecido tras perder pelea en Soledad, Atlántico

Yeiner Andrés Gómez Sandoval es la identidad confirmada del hombre que fue asesinado, y luego desmembrado, en una vereda del municipio de Soledad, Atlántico, donde habitantes vieron su torso a un costado del río Río Magdalena y las autoridades adelantan en estos momentos una búsqueda para encontrar el resto de su cuerpo.

Tras el macabro hallazgo fueron alertadas las autoridades quienes rápidamente llegaron al sitio para acordonar la escena e iniciar la investigación liderada por personal del CTI de la Fiscalía, quienes se encargaron de practicar el levantamiento del cadáver y llevarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal.

De hecho, Blu radio conoció que, por las condiciones de la parte del cuerpo encontrada, podría inferirse que la víctima llevaba pocas horas de haber sido asesinada antes del hallazgo.

Sin embargo, llegada la tarde de este martes, la Fiscalía indicó que la víctima sería un boxeador profesional que justo estaba desaparecido desde la tarde del domingo, cuando perdió la primera contienda de su carrera en la división supergallo frente a otro peleador llamado Leider Galvis; lucha realizada por la WBA Future Champions Colombia, en el Cuadrilátero Élite de Barranquilla.



El hoy fallecido de 25 años había salido de su vivienda en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla, aunque no le informó a ninguno de sus familiares cuál sería su paradero.

Para sorpresa de ellos se dio esta lamentable noticia, mientras que un tatuaje de corazón en su pecho, al parecer, fue fundamental para que lograran identificarlo.

Los hechos siguen siendo materia de investigación con el fin de esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables de este macabro homicidio.