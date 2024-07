Suspenden operaciones nocturnas en aeropuerto de San Andrés por daño en luces de la pista

El turismo de San Andrés recibe otro golpe. Se dañaron las luminarias de la pista de aterrizaje del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, lo que obliga a la suspensión de las operaciones durante la noche.

Aunque aún no se establece qué causó esta emergencia que dejó a ciegas a los pilotos, no se descarta que el robo de unos cables hubiese dejado sin energía esta zona del aeropuerto, que es fundamental para guiar a los vuelos que llegan y salen. No obstante, la Aeronáutica Civil no entrega detalles sobre lo ocurrido.

Como consecuencia de esta situación, desde las 8:30 de la noche de este martes 24 de julio tuvieron que ser suspendidas las operaciones de salida y llegada de aviones, lo que generó molestias entre los viajeros afectados.

Uno de ellos fue el hijo de Óscar Concha, quien tenía previsto partir a las 9:07 de la noche en el vuelo LA-4359 hacia Cali, el cual fue cancelado por lo mencionados problemas de iluminación en la pista.

"No les pagaron nada y le tocó buscar hotel, pagarlo de su bolsillo y le dijeron que a las 7:00 de la mañana regresara al aeropuerto", comentó Concha sobre el panorama que afecta a cientos de personas.

Al respecto, la aeronáutica confirmó que las operaciones nocturnas quedaban suspendidas, pero no hubo mayor detalle sobre cuándo sería resuelta la situación.

Es importante mencionar que la aerolínea Latam está realizando reasignaciones de vuelos.

"Debido a la falla en el sistema de luces en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, LATAM brinda opciones de reprogramación", manifiesta la empresa.

#AtenciónPasajeros: Debido a la falla en el sistema de luces en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, LATAM brinda opciones de reprogramación a pasajeros que viajan desde y hacia la isla. Para mayor información puedes ingresar a https://t.co/SUabFUj7bB pic.twitter.com/fPuE8h1kQe — LATAM Colombia (@LATAM_CO) July 24, 2024

A raíz de lo sucedido, las operaciones aéreas fueron retomadas desde la 7:30 de la mañana con un vuelo que cubre ruta hacia Bogotá, sin embargo, se desconoce qué sucederá esta noche con los otros vuelos previstos.