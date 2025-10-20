Técnico de Air-e fue atacado por usuario moroso al que le iban a suspender la luz

Los ataques contra técnico de la empresa Air-e Intervenida no paran. Este lunes poco después de haber llegado al barrio Betania, en el norte de Barranquilla, más precisamente a la carrera 38C con la calle 75C, para realizar la suspensión del servicio de energía a un inmueble que tenían una deuda cercana a los 800.000 pesos por el consumo, uno de los trabajadores fue acatado con palo y machete.

La agresión quedó registrada en un video captado por un ciudadano que estaba en el sector, en el cual se observa el momento en que un hombre sin camisa se va contra el funcionario golpeándolo con un palo y segundos después sale otro hombre con un machete amenazando con cortar al técnico.

Una patrulla de la Policía fue alertada y llegó al sitio por lo que uno de los uniformados desenfundó una taser, para desarmar a los agresores, obligándolos a tirar al suelo el machete y el palo, como se observa en el video. Así quedó grabado el momento en el video captado del momento.

Air-e intervenida informó que uno de los agresores fue capturado (Alex Alberto Valest García, suelen dejarlos libre) y dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales. Blu Radio conoció que el hombre tiene en su contra otras denuncias por amenazas, violencia intrafamiliar y lesiones personales.



La compañía pidió "priorizar el diálogo, la empatía y corresponsabilidad ciudadana, reafirmando su compromiso con garantizar el bienestar de trabajadores y usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira".