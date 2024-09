Tres muertos y dos heridos deja riña en gallera de Isla Fuerte, zona insular de Cartagena

Una noche de horror vivieron este lunes 23 de septiembre los habitantes de Isla Fuerte, en la zona insular de Cartagena , luego de que una tradicional fiesta al interior de una gallera terminara en una verdadera tragedia.

Según información de la misma comunidad y de las autoridades, el pago de una apuesta habría generado una fuerte riña que dejó como saldo tres muertos, entre ellos un hombre que fue linchado, y dos heridos que fueron trasladados a centros asistenciales en el departamento de Sucre.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en medio del altercado, un sujeto que no es nativo de la isla les disparó a dos jóvenes oriundos de Isla Fuerte, y luego la comunidad arremetió contra el agresor, quien fue linchado.

Blu Radio conoció que se trataría de un hombre conocido como “Brayan 300”, oriundo de Necloclí, y quien había llegado a Isla Fuerte en el mes de abril en compañía de una mujer.

“Tres personas pierden la vida en escenas diferentes a raíz de una situación de intolerancia. Según reportes de la misma comunidad, llevaban dos días en una fiesta. Hubo una pelea de gallos en el sitio establecido en la isla para esta actividad, y a raíz de un inconformismo por una apuesta, se presenta el asesinato de dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 21 años, quienes están siendo identificados, pero todo indica que son primos. La persona que comete este homicidio emprende la huida y es alcanzada por la comunidad, que también, en un acto de intolerancia, le quita la vida”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Gelver Yecid Peña.

A su vez, el oficial señaló que se busca determinar quién es el hombre que fue linchado, ya que estaba armado y, al parecer, fue quien produjo la muerte de los dos jóvenes nativos.

“Estamos investigando quién es el individuo que asesinó a los dos jóvenes nativos y cuánto tiempo llevaba allí. Debido a lo prematuro de los hechos, en cuestión de horas se podrán tener datos más exactos sobre antecedentes, nombres, entre otros”, sostuvo.

Por su parte, el inspector de Policía de Isla Fuerte, Irene Barrios, aseguró que los dos nativos fallecidos eran integrantes de una misma familia y que uno de los heridos es un menor de edad.

Entretanto, Barrios señaló que en esta comunidad de más de 3.000 habitantes no hay presencia policial y que, incluso, él mismo tuvo que abandonar la población por amenazas hace más de tres meses.

“En Isla Fuerte no hay seguridad, no hay policías, no hay nada. Yo estoy en Cartagena por amenazas que hasta la fecha no han tenido solución. Llevo años exigiendo que Isla Fuerte no puede estar sin policías, pero no pasa nada. Esta ya es una comunidad que ha crecido mucho, con muchas personas foráneas”, dijo.

Unidades de Policía de los departamentos de Córdoba y Sucre, junto con la Infantería de Marina, ya se encuentran en la isla para reforzar la seguridad.