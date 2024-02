Comerciante fue agredido con ácido en Cartagena; desconocido le arrojó la sustancia en la cara

En un video quedó registrada la terrible agresión de la que fue víctima un comerciante de 64 años en el sureste de la ciudad de Cartagena.

Osman Enrique Valdez fue agredido por un desconocido que se le acercó cuando este se encontraba en una tienda del barrio Los Almendros, y sin mediar palabra, le arrojó una sustancia química en el rostro, y se dio a la huida en una motocicleta.

Valdez, quien es propietario de un taller automotriz desde hace un año y medio cuando se radicó en Cartagena proveniente de Estados Unidos, fue trasladado de urgencia a una clínica donde fue intervenido.

En este momento, el comerciante tiene comprometida por completo la visión de su ojo derecho por las quemaduras.

A las 4:30 de la tarde salí de mi negocio rumbo a mi casa, llegué al barrio El Country donde vivo, y antes de llegar a la casa me bajé en una tienda a comprar unas cosas. En el momento que estoy en la tienda recibo una llamada de Bogotá y empiezo a hablar. Había una persona comprando en la tienda en ese momento; el señor terminó, y yo entré a pagar. Cuando yo estoy pagando, siento a alguien en mi espalda. Inmediatamente volteo a ver quién era; esa persona me arrojó un ácido que me quemó el rostro y el ojo derecho relató en diálogo con BLU Radio.

El comerciante y su familia aseguran que desconocen de dónde proviene esta agresión y que nunca han recibido ningún tipo de amenaza o alerta que ponga en peligro su integridad.

“Nosotros nunca hemos tenido problemas con nadie. Mejor no nos podemos manejar en la comunidad. Él tenía 40 años de estar viviendo en Estados Unidos, es ciudadano norteamericano, y hace un año y medio está radicado en la ciudad, y no hemos tenido ningún inconveniente con nadie”, dijo Luisa Hernández, esposa de la víctima.

En medio de la angustia, y mientras esperan el diagnóstico que les permita conocer en qué grado se encuentra comprometida la visión del comerciante, él mismo y su familia claman a las autoridades que encuentren y judicialicen al responsable del hecho.

Aquí el video:

“Lo único que yo pido es que este caso mío no quede impune porque es un intento de homicidio, porque fue un ataque al rostro, me destruyeron la vista. Actualmente, la tengo comprometida en un 80%, y ahora mismo no sé si vaya a volver a ver por el ojo derecho (…) Esto es una situación terriblemente dolorosa que no le deseo a nadie”, sostuvo Valdez, al tiempo que contó que ya fueron aportados a las autoridades los videos de las cámaras de seguridad donde se puede observar al agresor.

La Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso que ha generado rechazo e indignación entre la comunidad y en redes sociales; sin embargo, indicaron que investigan el mismo.