Vuelve y juega: a tiros fue atacada una tienda por el presunto no pago de extorsiones en Malambo

Pasadas las 10:20 de la noche de este Jueves Santo, un nuevo atentado a bala se registró contra la fachada de un establecimiento comercial, de razón social La Esperanza del Pueblo, ubicada en el barrio Bellavista del municipio de Malambo, Atlántico.

Los hechos, que se presentaron en la carrera 4Sur con la calle 10 del mencionado sector, habrían sido presuntamente cometidos por dos sujetos motorizados que, tras accionar un arma de fuego contra las esteras de la tienda, se dieron a la huida con rumbo desconocido.

Aunque por el momento no se han establecido los motivos de este ataque, dentro de las líneas investigativas no se descarta que el atentado a bala esté relacionado con el no pago de una extorsión, teniendo en cuenta que Malambo es uno de los municipios del área metropolitana más golpeados por la comisión de este delito.

Hay que decir que la situación de orden público quedó grabada en videos aficionados de la misma comunidad que, atónita por lo ocurrido, registraron la llegada de uniformados de la Policía Metropolitana para iniciar las primeras indagaciones.

Afortunadamente no se registraron heridos por estos hechos, teniendo en cuenta que habían sido varios los impactos de bala propinados contra la fachada del establecimiento.

Este nuevo atentado a bala se sumaría al registrado la noche del pasado miércoles, siendo que, en circunstancias similares, otro establecimiento comercial fue atacado en el barrio El Concorde, en la calle 22 con carrera 28.