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A la cárcel abusivo motociclista que tocó a niña de 13 años en calle de Sibaté: la vio sola

En video quedó grabado el momento en el que el hombre, que estaba en una moto, vio pasar a la menor de edad y se le fue detrás.

Motociclista que tocó a niña de 13 años en calle de Sibaté
Cámaras de seguridad grabaron todo.
Foto: Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre de 24 años, señalado de ser el responsable de un repudiable caso de abuso sexual contra una menor de edad en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. El hombre, según el reporte de las autoridades, fue sorprendido en flagrancia tras la reacción de los vecinos del sector.

Vea también:

  1. Investigan muerte de un menor de 15 años en el oriente de Cali.
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Acusan a policía de asesinar a un menor de 15 años en el oriente de Cali

Los hechos ocurrieron en plena vía pública del barrio Pablo Neruda y, de acuerdo con los videos de seguridad en el lugar, el criminal se movilizaba en una motocicleta cuando interceptó a la menor de apenas 13 años.

Bajo una modalidad de violencia física y aprovechando la soledad de algunos tramos del sector, el hombre abordó a la niña para realizarle tocamientos indebidos. Sin embargo, el delincuente no contaba con que el rastro de su ataque sería detectado de inmediato por los residentes de la zona.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, varios vecinos rodearon al motociclista y lo retuvieron mientras alertaban a las patrullas de vigilancia de la Policía. Tras el procedimiento de captura, el hombre fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía. En las últimas horas, un juez lo envió a la cárcel y deberá responder por el delito de sexual abusivo con menor de 14 años.

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