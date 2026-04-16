A la cárcel abusivo motociclista que tocó a niña de 13 años en calle de Sibaté: la vio sola

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre de 24 años, señalado de ser el responsable de un repudiable caso de abuso sexual contra una menor de edad en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. El hombre, según el reporte de las autoridades, fue sorprendido en flagrancia tras la reacción de los vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública del barrio Pablo Neruda y, de acuerdo con los videos de seguridad en el lugar, el criminal se movilizaba en una motocicleta cuando interceptó a la menor de apenas 13 años.

Bajo una modalidad de violencia física y aprovechando la soledad de algunos tramos del sector, el hombre abordó a la niña para realizarle tocamientos indebidos. Sin embargo, el delincuente no contaba con que el rastro de su ataque sería detectado de inmediato por los residentes de la zona.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, varios vecinos rodearon al motociclista y lo retuvieron mientras alertaban a las patrullas de vigilancia de la Policía. Tras el procedimiento de captura, el hombre fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía. En las últimas horas, un juez lo envió a la cárcel y deberá responder por el delito de sexual abusivo con menor de 14 años.