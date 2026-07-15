Accidente aéreo en Gachancipá: en la aeronave viajaban dos tripulantes

Un aterrizaje de emergencia de una aeronave se registró en la tarde de este martes 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la emergencia no dejó personas lesionadas.

Las primeras informaciones indican que en la aeronave viajaban únicamente el piloto y el copiloto, quienes resultaron ilesos tras el aterrizaje. Organismos de emergencia hicieron presencia en el lugar para atender la situación y verificar las condiciones de la aeronave.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que obligaron al piloto a hacer el aterrizaje de emergencia.

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